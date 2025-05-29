Дооборудование президентского Боинга до необходимых военных стандартов при цене самолёта в 400 млн. долларов обойдется американским налогоплательщикам ещё в 1,5 млрд

Подарок американскому президенту от катарских властей прибыл в Соединенные Штаты, но глава Белого дома поделился негативным комментарием в адрес подарка, назвав воздушное средство «слишком большим для него».

Трампу досталась модель Boeing 747-8, которая на 6 метров длиннее базового варианта 747-200B, являющегося в США так называемым Air Force One. Как пояснил собственную позицию американский общенациональный лидер, такой самолёт для него слишком огромный, как бы подводя к мысли, что летать глава США будет на старом самолёте, вознамерившись передать личный подарок катарского правительства национальным Военно-воздушным силам. Попутно 79-летний политик отправил в адрес американского производителя порцию критики, затянувшего с заменой эксплуатировавшегося с начала 90-х годов образца на более современные варианты.

Отметим, что презент представителей Катара Трампу обернулся для последнего цунами критики, когда один из американских парламентариев назвал лайнер «признаком коррупции». И такая критика прозвучала из уст и других сенаторов.

Глава текущей вашингтонской администрации пояснил, что лайнер после прибытия в Штаты проходит процедуру модернизации, позволяющую самолёт эксплуатировать в военных целях.