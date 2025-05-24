В дополнение к этому РФ опытнее в вопросе производства оптоволоконных дронов.

России вышла на первое место по производству fpv-дронов средней дальности, сместив с пьедестала КНР. О достижении военной промышленности РФ рассказывается в свежей публикации The Times. Отметили в зарубежном издании и роль отечественных специалистов во внедрении оптоволоконных вариаций в классическую концепцию БЛА.

Иностранные журналисты объяснили своим читателям, что новая генерация fpv-беспилотников, которыми обладает российская армия, позволяет оперировать в зоне с активным противодействием модулей радиоэлектронной борьбы.

Поделились насчет видения современного поля боя с корреспондентами Таймс и украинские военнослужащие. Последние поставили в своей рассказе особый акцент на том, что дрон сейчас стал королем современного поля боя, заставив «капитулировать» бронетехнику, даже такую защищенную и надёжную, как основные боевые танки.









Добавили репортеры к публикации и такие информационные детали: в июле прошлого года глава отечественного оборонного ведомства Андрей Белоусов заявил, что в течение суток в РФ появляются до 3 тыс. беспилотников класса «fpv-дрон». По словам министра обороны, объемы выпуска дронов с управлением от первого лица в России существенно и резко возросли.

Напомним, что первые документально зафиксированные случаи использования fpv-беспилотников именно как боевых единиц, произошли в 2013 году. Тогда дроны выступали в роли своеобразных бомбардировщиков, выполняя функцию носителей так называемых сбросов. Со временем роли fpv-коптеров усложнились. И на момент 2025 года такие дроны не только несут боевую нагрузку, лично атакуя как камикадзе или сбрасывая её на цель, но и выполняют разведывательные или обеспечительные функции, часто перемещая до передовой более меньшие дроны или же выступая в роли мобильного ретранслятора сигнала, позволяя увеличить боеспособность радиоуправляемых миниатюрных БЛА.