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В апреле 2025 года российский автобренд Solaris установил рекорд продаж — 2298 автомобилей
Апрель стал лучшим месяцем для отечественного производителя.

   Российский автомобильный бренд Solaris продемонстрировал новые достижения. Появившийся на внутреннем рынке в марте 2024 года ещё один российский автомобиль в апреле 2025 года установил собственный рекорд: за прошлый месяц удалось продать 2298 единиц, о чем рассказывается в свежей публикации «Автостата». Ранее рекорды автопроизводителя случились в августе и октябре прошлого года. Но в достижениях 2024 года пик продажи машин «Солярис» в обоих случаях не превысил порога в 2200 проданных экземпляров.   

   По данным статистического ресурса, лавры самого продаваемого авто марки занял «городской джип» HC – реинкарнация южнокорейского Hyundai Creta. Счастливчиками, купившими этот кроссовер, стали 741 человек. Вторым по популярности стал легковой автомобиль в кузове седан Solaris KRS, бывший ранее Kia Rio. Его выбрали в качестве своей новой машины 730 автовладельцев. На третьем месте по популярности оказался Solaris HS – являющийся в прошлом Hyundai Solaris. Его приобрели 425 покупателей.    

   Напомним, что «Солярисы» продаются с двумя вариантами двигателей: 1,4 и 1,6 литра, управляемые при помощи механической коробки передач или 6-ступенчатого «автомата». Если покупатель хочет полный привод, то такой есть у HC. Самая простая комплектация последней стоит от 2,02 млн рублей. KRS стоит чуть дороже, её наименьшая стоимость 2,08 млн рублей. Наиболее дорогим в линейке машин российского автопроизводителя является Solaris HS с его 2,65 млн рублей.    

   Напомним, что производственные линии, где выпускаются все «Солярисы», располагается в Санкт-Петербурге на промышленной площадке «АГР». До известных событий он принадлежал Hyundai, но в 2022 году завод купила российская AGR Automotive Group. 

   Известно, что на линии осуществляется выпуск автомобилей по полному циклу: от создания кузовных деталей до финальных процедур по окраске и окончательной сборке. Для создания машин применяется самое актуальное промышленное оборудование, а число роботизированных электронных блоков на 2024 год составляло 240 экземпляров. 

   По данным пресс-службы «АГР», максимальные производственные возможности заводских специалистов позволяют выпускать до 100 тыс. авто в год.

   Сама компания AGR имеет общий стаж в 30 лет, куда входят опыт не только в автопроизводстве готовых машин, но и выпуске деталей, как и в логистике, ориентированной не только на экспорт, но и на импорт. На протяжении 20 лет фирма была импортером и сборщиком продукции «Фольксваген» в РФ. В 2023 году «Фольксваген Груп Рус» переименовалась в «АГР», в прошлом году полностью выкупила «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», что позволило организовать собственный выпуск легковых автомобилей, получивших название Solaris. Всего автозаводчане выпускают 4 машины марки: седаны HS и KRS, компактный внедорожник HC и кроссовер KRX.

   Отметим, что рождение автобренда Solaris обусловлено пятью факторами: буквально бегством зарубежных автоконцернов из РФ. Некоторые иностранные компании после событий 24 февраля 2022 года либо полностью ушли из России, либо поставили на неопределенную паузу свою деятельность. Во-вторых, у владельцев «Соляриса» как завода уже были свои мощности, позволяющие выпускать машины. В-третьих, как только немецкий автопроизводитель оставил Россию, все мощности освободились. В-четвертых и в-пятых, западные и восточные фирмы ушли, но технологии остались в России, а потребность отечественных граждан в недорогих моделях авто никуда не делась.

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