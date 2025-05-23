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Madarator
TWZ: Новая ядерная ракета для российских самолётов способна поражать площадные воздушные цели
Теперь для группового уничтожения истребителей или бомбардировщиков оппонента достаточно лишь всего одной ракеты вместо целого залпа управляемых боеприпасов, снаряженных обычными БЧ.

   Российские военные инженеры передали воздушным частям армии РФ передовой управляемый боеприпас с ядерной боевой начинкой, которым оснащаются отечественные истребители. Речь идёт о перевооружении самолётов МиГ и Су. О том, что условно старые воздушные машины станут могущественнее в военном отношении, разбираясь одним удачным выстрелом сразу с несколькими целями авиационного типа за раз, рассказывается в свежей публикации американского издания The War Zone. Журналисты последнего сумели ознакомиться с данными отчёта разведывательной службы Департамента обороны Соединенных Штатов. 

   В отчете подчеркивается, что российские специалисты по воздушному вооружению не только модернизируют условно старые либо действующие ракеты, предназначенные для нейтрализации авиационных угроз, но и экспериментируют с новыми боеприпасами (в публикации название ракет не конкретизируется). Как раз эти перспективные ракеты интересны тем, что их головная часть, помимо стандартной боевой оснастки на основе обычных взрывчатых веществ, может содержать спецзаряд, под которым в среде военных экспертов подразумевается ядерная боеголовка. Причем ракеты имеют классификацию «воздух-воздух».

   Так на 2025 год в многочисленных арсеналах российских военных содержится 1550 боеготовых стратегических БЧ и около 2000 нестратегических БЧ. Увеличивают подразделения ВС РФ присутствие вооружения с ядерными зарядами и в республике Беларусь, строя новые или восстанавливая старые базы хранения ЯО, попутно давая навык обращения с тактическими ядерными боеприпасами национальным ВС.

Миг-31 запускает ракету

   Опрошенные изданием эксперты считают, что наиболее вероятно получат новую ракету с ядерной начинкой МиГ-31, Су-57 и возможно, модернизированные Су-30 и Су-35. Предположительно ракета может быть не новейшей разработкой, а глубокой модернизацией хорошо известной сверхдальнобойной Р-37М, способной пролететь около 300 километров.

   Прокомментировали новостную заметку зарубежного милитари-издания и в редакции ТГ-канала «Военный осведомитель». Аналитики сетевого ресурса рассказали, что нет ни одной страны в мире, кроме России, где есть подобные боеприпасы. Причем в наличии армии имеется и ракета Р-33С, аналогично несущая ядерную боевую часть. 

   Что интересно, ввиду изменившейся ситуации в реальном современном бою, трудно представить, что группы бомбардировщиков оппонента будут летать «плотным строем». А вот выведение из строя малозаметного истребителя, точное положение которого трудно идентифицировать, как и уничтожение роя дальнобойных БПЛА или волны крылатых ракет, ударной мощи Р-37М и Р-33С с ядерным боезарядом как раз может хватить. 

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#су-57 #вкс рф #миг-31 #су-30 #р-37м #ядерная боеголовка #ядерная ракета #новое вооружение #р-33с #ракета с ядерным боезарядом
Источник: t.me
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