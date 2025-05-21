Венгерскую АЭС силами отечественного «Росатома» по планам должны построить за 5 лет к 2030 году.

Специалисты ГК «Росатом» всем сердцем ратуют за скорый старт строительства нового атомного энергообъекта на территории венгерского государства – атомной электростанции «Пакш-2». О желании российской стороны как можно быстрей приступить к долгожданной физической реализации венгерской АЭС рассказал генеральный управляющий корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В рамках беседы с отечественными корреспондентами в здании Совета Федерации высший управляющий «Росатома» заявил, что вопреки грандиозному внешнему давлению, этап заливки первого бетона в проекте «Пакш-2» должен начаться уже в этом году.

И, как резюмировал генеральный директор, и хотя РФ хочет приступить «тотчас», запуск такого сложного строительства зависит не только лишь от Москвы.

Строительно-монтажные работы должен проводить отечественный Концерн ТИТАН-2. Источник фото: titan2.ru

Отметим, что совместный венгерско-российский проект по возведению АЭС «Пакш-2» включает в себя постройку 2-х улучшенных энергоблоков ВВЭР-1200 и сопутствующей усовершенствованной инфраструктуры. По первоначальным задумкам проект должен быть реализован к 2030 году.

На май 2025 года в Венгрии в населённом пункте Пакш функционирует лишь одна АЭС «Пакш-1», построенная ещё в 80-х годах прошлого века.