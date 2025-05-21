От обычной модели «Лансера» данный образец отличается более мощным мотором, другими бамперами и спойлером.

Журналисты «РГ» обнаружили в продаже активное объявление с японским легковым автомобилем в кузове седан спортивной сборки. Речь идёт о Mitsubishi Lancer Evolution 2004 года, ставшей к настоящему времени живой легендой. Выставленная на реализацию автоединица к 2025 году наездила всего 25 тыс. километров.

Как пояснили отечественные репортёры, продаваемый «Лансер» не является обычным экземпляром, а относится к продвинутой вариации этой марки. От классической версии представленная машина отличается другого вида передним и задним бамперами, как и своим капотом и уникальным багажным спойлером. Но самое главное практическое отличие – это более мощная силовая установка под заводской маркировкой 4G63T.

Как пояснил житель Москвы, продающий Lancer Evolution, авто никогда не использовался зимой и всегда находился в холодное время года в теплом гаражном помещении. Полноприводная машина оснащена 2-литровым 265-сильным мотором, работающим в связке с механической коробкой передач.

Условный раритет продается по цене нового хорошего автомобиля в 3,5 млн рублей. За эти деньги плюс 500 тыс. рублей можно купить электрический кроссовер Geely EX5 с емким аккумулятором и 218-сильным двигателем с возможностью проехать без зарядки 430 км.