Повышенный спрос на картофель в РФ приводит к курьезным ситуациям в странах-флагманах по сбору картошки: из-за большей закупочной цены картофеля в России, чем в Беларуси, бизнес последней старается как можно больше своей продукции экспортировать в РФ, из-за чего образуется дефицит корнеплода уже в самой Белоруссии.

Грузинские аграрии экспортировали в РФ в прошлом месяце больше 16 тыс. тонн собственного картофеля, чья рыночная стоимость эквивалентна 6,8 млн. долларов, о чем рассказали журналисты РИА Новостей, получившие доступ к сведениям статистической службы Грузии.

В публикации подчеркивается, что за 30 дней уровень отгрузки поднялся в 1,4 раза в валюте и на одну треть в физических объемах. Хотя ровно год назад грузинские компании в Россию свой картофель не ввозили.

По данным на май 2025 года известно о закупках 42 тыс. тонн национальной картошки Грузии, за которую отечественные фирмы заплатили примерно 16,9 млн. долларов. Известно, что ввоз грузинского картофеля в РФ составил практически две трети от всего экспортного объема грузинского корнеплода.





Пользуется популярностью грузинский картофель в Азербайджане и Армении. Совсем скромные по объему поставки грузинского овоща осуществляются в Казахстан, Туркмению и Молдавию.

Прокомментировала дефицит отечественного картофеля на российском рынке и от этого достаточно высокие цены на корнеплод глава сельскохозяйственного ведомства РФ Оксана Луг. Высокопоставленная чиновница заверила, что картошка станет дешевле ближе к началу июля. Именно в середине лета в РФ обычно начинается сбор ранних сортов картофеля.