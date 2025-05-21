Представители японской корпорации с начала мая забанили более 1000 аккаунтов PlayStation Network.

Напомним предысторию сегодняшнего информационного сообщения. На многих российских порталах, посвященных игровым консолям, геймеры и пользователи таких приставок стали распространять в массовом количестве сообщения о блокировке аккаунтов PlayStation Network представителями японской корпорации. Так в качестве доказательств, различные сетевые медиа публиковали скриншоты экранов, где была показана блокировка учётных записей российских пользователей. Но оказалось, это была полуправда.

По данным источников, в Сони решили банить не жителей стран, выбравших для регистрации виртуальный регион вместо реального места проживания, а тех пользователей, которые решили заняться или занимающихся «серой» торговой деятельностью, реализуя консоли фирмы. Так граждане с коммерческой жилой создавали от 100 аккаунтов за один календарный месяц, привязанный к одной физической консоли. Этим деятельность не ограничивалась: после продавцы занимались множественной скупкой игр. Именно таких нелегальных бизнесменов специалисты Sony и выявляли. После чего происходил частичный или полный блок фирменных сервисов японской организации.









Следовательно, если геймер такой деятельностью никогда не занимался или не занимается, то его до его регистрации не по месту реального проживания представителям компании Sony дела нет. Это подтвердил официальный представитель отечественной ассоциации видеоигр Яша Хаддажи.

Хаддажи пояснил, что ассоциация проверила на выбор 10 аккаунтов, чья регистрация осуществлялась на разные страны. Все такие аккаунты исправно функционируют и видны в Сети. Поэтому ситуация с блокировкой учетных записей Хаддажи видится излишне информационно раздутой.