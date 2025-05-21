Машина необходима десантникам во время боевых операций для продвижения к переднему краю

О начале госиспытаний нового плавающего бронетранспортера БТ-3Ф рассказали в пресс-службе ГК «Ростех», получив соответствующие сведения от представителей «Высокоточные комплексы».

Специалисты холдинга заявили, что в ходе проверочных заездов бронетехнику испытают на воде и в сухопутных миссиях, а так же задействуют в различных климатических условиях. Бронетранспортёр покажет, как он точно стреляет: остановившись, на ходу и в рамках передвижения по воде. Успешная сдача всех испытаний докажет, что ранее заявленные тактико-технические характеристики не являются завышенными инженерами, собравшими машину.

ГК Ростех





Плавающий броневик нужен для успешного выполнения миссий, возложенных на морскую пехоту и ряд подразделений сухопутных войск.









БТ-3Ф вмещает в себя 12 бойцов с амуницией. В качестве вооружения используется дистанционно управляемый блок, оснащенный пулеметом и автоматическим гранатомётом. Мощности двигателя гусеничного бронетранспортёра хватит для буксировки груза на прицепе. Последний соединяется с корпусом изделия при помощи тягово-сцепного устройства.





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По словам представителей завода, разработавшего технику, в основе новой бронемашины лежит БМП-3, созданная в 1987 году. Техника обладает положительной плавучестью и способна двигаться при 3-балльной волне. Так же возможна высадка прямо на воду, для чего БТ-3Ф достаточно подойти к объекту водного десантирования на дистанцию до 60 км. Так же в БТ-3Ф реализован принцип модульности, что гарантирует интеграцию различных боевых блоков в качестве основного вооружения.