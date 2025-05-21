Машина уже потеряла оригинальный вид, но допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования до мая 2026 года

Отечественные журналисты портала 110km.ru, изучая предложения иностранных продавцов со специализированных зарубежных порталов, нашли на немецком портале mobile.de продающийся 35-летний УАЗ-469. Российский внедорожник проехал всего 17,8 тыс. километров. И хотя машина находится в достаточно почтенном возрасте, собственник хочет выручить за продажу советского автомобиля 9200 евро, что по текущему курсу ЦБ России эквивалентно примерно 833 тыс. рублям.

В сообщении указано, что автомобиль, которому немецкое бездорожье как слону дробина, имеет отметку о пройденной процедуре TÜV. Последняя является допуском к эксплуатации по трассам общего пользования.

Известно, что машина уже не является чистопородным оригиналом. Владелец поменял лобовое стекло, заменил тент, стартер, рулевые тяги. Не являются заводскими система пуска и ступенчатые подшипники. Облагорожен был и интерьер: сиденья авто стали кожаными.

Тот самый УАЗ за 833 тыс. рублей

Отметим, что по данным журналистов «Российской газеты», модели УАЗ-469 в Германии есть и дешевле: экземпляр выпуска 1986 года продается за 5500 евро.