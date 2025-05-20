Одновременно 20 мая Брюссель как раз и ввел собственные санкции против РФ

Лидеры ЕС были огорошены, когда узнали после телефонного разговора руководителя Соединенных Штатов Дональда Трампа с Владимиром Путиным, что американский президент отказался вводить дополнительные санкции против РФ. Соответствующие сведения опубликовали журналисты портала Axios.

Журналисты узнали, что украинский президент и ещё пять европейских руководителей государств поговорили с Трампом после его звонка в Кремль. Европейские политики ожидали услышать, что Москва получит новые санкции, если по телефонным переговорам, проведенным 19 мая, не будет успеха. Но вместо этого 79-летний американский политик сообщил, что Россия как раз настроена на встречи по заключению мира. И что ещё важнее, США будут отсутствовать на таких переговорах.

Поведал глава Белого дома своим европейским собеседникам и о том, что санкции, которые так хотели бы видеть европейские союзники Киева возложенными на РФ Североамериканским государством, введены не будут. Тем более российский президент, по мнению Трампа, «желает заключить сделку».

Часть европейских глав после таких новостей выглядели если не «напуганными», то точно сильно удивленными. Вместе с тем по данным газеты The Financial Times, украинский президент хотел уговорить Трампа остаться в переговорах с РФ.