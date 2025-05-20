"Парализующими" оказались ограничения, наложенные Дональдом Трампом после того, как МУС выписал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Что значит парализовать работу большого заведения, продемонстрировали внешние экономические и судебные санкции американского правительства, возложенные на прокурора МУС Карима Хана. Об этом рассказывается в свежей публикации ИА Associated Press.

Причем у руководителя Международного уголовного суда перестала работать электронная почта, ранее предоставляемая корпорацией Microsoft. При этом дело ограничилось не только блокировкой имейла. У Хана был потерян доступ к банковским счетам, расположенным в одном из кредитно-финансовых заведений Великобритании.

Работники МУС указали, что санкции оказались настолько результативными, что даже стандартные рабочие процедуры оказались полностью разбалансированы. Частным примером последнего может быть обладание американским паспортом. Так такие сотрудники, занимавшие руководящие должности в судебной организации, предпочли лишиться работы по собственному желанию, написав заявления на увольнение. Другие же специалисты МУС попросту вывели деньги со своих американских счетов.









Но это далеко не всё: часть организаций некоммерческого толка отказались продолжить сотрудничество с судом, при этом руководители этих компаний запретили своим подчиненным даже просматривать электронные письма от МУС.

Напомним предысторию события. Глава Белого дома Дональд Трамп санкционировал МУС и Карима Хана. Сделал так американский президент после того, как в ноябре 2024 года европейская организация подписала ордер, согласно распоряжению в котором израильский премьер Биньямин Нетаньяху должен быть арестован, как и бывший глава израильского МО Йоав Галант.

Часть таких санкций Трампа запрещают въезд в Соединенные Штаты работникам МУС. Таких сотрудников примерно 900 человек. Под санкциями могут оказаться лица и организации, которые сотрудничают с данным судом.