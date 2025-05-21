В свое время американский стратегический дрон был грозным оружием для борьбы с иррегулярными вооруженными формированиями, но сейчас тихоходная машина легко уязвима для ставших широко распространенными дешевых зенитных ракет.

Время, когда тон в боевых действиях с иррегулярными подразделениями армейской направленности и разномастными повстанцами задавал разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper, заканчивается, считают журналисты иностранного издания Business Insider.

Корреспонденты уверены, для борьбы с партизанами и иными слабо вооружёнными боевыми отрядами, несколько десятилетий назад «Жнец» был опасным оружием, от которого на открытой местности практически невозможно спрятаться. Но в сегодняшнюю эпоху, американская «большая птица» не представляется грозным соколом, а уже сама больше похожа на дичь для умелых операторов недорогих, но эффективных зенитных ракет, имеющихся в 2025 году на вооружении множества региональных группировок. О том, что «Жнец» находится в пучине кризиса, доказали йеменские хуситы. Последние, с октября 2023 года перевели пятнадцать MQ-9 Reaper в статус ничего не значащих обломков, сбивая американский высокотехнологичный продукт в режиме конвейера.

Что уж говорить про оппонентов, имеющих на вооружении российские «Панцири» или иные аналогичные им противозенитные системы. Напомнили в публикации и чем именно хуситские операторы ПВО сбивали «Жнецов». По мнению специалистов по противовоздушной борьбе, большинство MQ-9 были потеряны после огня из старых советских С-75 и «Куб».

Напомним, что «Рипер» представляет собой большой дрон, способный в зависимости от установленного оборудования выполнять как разведывательные, так и ударные миссии. В воздухе БПЛА способен находиться на протяжении около суток и развивать скорость около 400 км/час. В максимальной комплектации, одна единица беспилотника может стоить до 30 млн. долларов. И поэтому даже потеря одного экземпляра является существенным уроном.