Успешный опыт ВС РФ внедряется, помимо индийской армии, ещё и множеством других развитых в армейском строительстве государств.

Индийские военные, использовавшие собственную бронетехнику в недавней военной операции «Синдар», оборудовали её защитными сооружениями по типу противодронных решеток, установленных на образцах бронетехники российских военных. Так на образцы индийской тяжелой и легкой бронетехники были установлены козырьки для защиты от сбросов боеприпасов с дронов. Такие образцы танков и боевых машин пехоты были замечены рядом с Джамму и Кашмиром. Конкретно такими типами защиты от угрозы с воздуха, направленной на атаку в наименее защищенную верхнюю полусферу, были оборудованы Т-72 и БМП-2.

Как пояснил в беседе с журналистами полковник индийской армии, бронетехника с наваренными «мангалами» использовалась в приграничной военной операции, противостоя «нарушению соглашения о прекращении боевых действий» со стороны вооруженных сил Пакистана. Как прокомментировал старший офицер, танки и БМП вели огонь по постам пакистанских военных.

И уже, соответственно информации индийского МО, основными боевыми единицами в бронетанковых подразделениях национальных ВС являются Т-72 и Т-90. Первых в модификации Т-72М в действующих войсках находится 2400 единиц, получивших собственное наименование «Аджея», и 1300 танков Т-90С под личным именем «Бхишма».

Производят в Индии по лицензии и локализацию советской боевой машины пехоты – БМП-2. Таких в ВС Индии на 2025 год примерно 2200 экземпляров.