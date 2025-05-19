Попытка использовать иностранный регион при регистрации теперь проблему не решает, а лишь усугубляет, блокируя не только учетный аккаунт, но и саму консоль. Добро пожаловать в стан фанатов ПК?

8 мая стал первым днём, когда Sony в массовом порядке приступила к блокированию учетных записей PlayStation Network российских граждан. Негатив ощутили множество жителей РФ с учётками PSN, но больше всех досталось АКК, зарегистрированным на Украину и Турцию. Тысячи консольных геймеров лишились игр и больших финансовых накоплений на счетах, как и часть таких геймеров лишились консолей в результате бана. Соответственно, настолько грубый подход от Сони привел лишь к тому, что теперь бывшие фанаты приставок Sony хотят приобрести игровой ПК или сделать его основной игровой единицей.

Известно, что в течение последних двух недель на крупных консольных порталах собственники приставок PlayStation заполонили тематические разделы тысячами жалоб на несправедливое блокирование аккаунтов, зарегистрированных на зарубежные страны. Причем в случае бана консоли последняя превращается уже в бесполезный девайс, если владелец захочет поиграть в онлайн-игры.

В соответствующем треде на Reddit люди жалуются на потери игровых библиотек с приобретенными цифровыми продуктами на сумму до 100 тыс. рублей. Одновременно со стороны техподдержки Сони звучит тягостное молчание, либо в случае ответа специалисты последней «отбиваются» набором дежурных фраз.

Отметим, сама Sony себя виноватой не считает, так как блокировка АККов и консолей подпадает под раздел правил, где черным по белому указано, что несоответствие региона регистрации настоящему местоположению игровой приставки карается блокировкой. Но это не остановило отечественных почитателей аппаратной продукции Sony, которые стали указывать регионы нахождения консоли, якобы расположенные в Турции или Украине, предпочитая эти страны не в последнюю очередь из-за низких цен.