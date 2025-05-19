Модифицированная сеть позволяет в 10 раз быстрее передавать цифровые данные по беспроводной линии и на шаг приближает Китай к введению сетей поколения 6G.

Местный оператор связи China Telecom дал старт в КНР коммерческой работе сети 5G-A, о чем одними из первых сообщили журналисты портала MyDrivers.

Как особо отмечено в публикации, литера «A» в наименовании обозначает английское слово Advanced, обозначающее продвинутый. При сравнении с теоретической максимальной скоростью работы сети 5G, передовая связь демонстрирует 10-кратный прирост. То есть один большой файл может передаваться до темпа в 10 Гбит/с. Выросла и скорость отдачи, составляющая 1 Гбит/с вместо «классических» для 5G-сетей 100 Мбит/с.

По данным сетевого ресурса, в Китае тестовое вещание 4G-a работает уже в 31 провинции.

Прокомментировали происходящее и эксперты отрасли, назвавшие заработавший новый стандарт промежуточным, служащим прямой фазой перехода между 5G и 6G. Превосходит переходный стандарт своего предшественника ещё и в надёжности и лучшей задержке. Поэтому нововведение обязательно приглянется игрокам, делающим выбор в пользу облачного гейминга, или людям, регулярно использующим сервисы расширенной реальности. Помимо сфер развлечений, новые скорости и такие низкие задержки наверняка оценят медики, занятые в направлении телемедицина, проводящие операции за многие сотни километров удалённо.