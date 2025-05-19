Отечественному автоконцерну нужно срочно улучшить качество своих машин, потому что продажи падают, и это тревожный знак для руководства.

Известные автоблогеры в ходе свежих испытаний выявили проблемы у Lada Niva Sport, которая только-только появилась на стендах дилеров автоконцерна АвтоВАЗ. Тест-драйв показал, что деформация задних рычагов подвески – явление слишком распространенное, чтобы о нём можно было умолчать. Обнаружили исследователи и саморез, установленный в топливную магистраль, что привело к постоянной утечке бензина. Резонанс вышел таким, что оба события пришлось прокомментировать главе пресс-службы АвтоВАЗа Сергею Ильинскому.

Руководитель заявил, что ситуация с саморезом представляет собой единичное событие, в возникновении которого целиком и полностью виноват невнимательный дилер, который при проведении антикоррозийных работ невнимательно произвел демонтаж деталей, из-за чего после обратной установки комплекта и был вставлен саморез ненадлежащим образом. Для недопущения ситуации в будущем с представителями дилеров проведены расширенные консультативные мероприятия.









А вот проблема деформации рычагов целиком и полностью лежит на плечах завода, для чего на последнем часть машин потребовали обратно и провели замену деталей на усиленные элементы конструкции рычагов.

В качестве доброго жеста часть известных блогеров пригласили на встречу с руководством АвтоВАЗа для разговоров о выявленных недочётах.

Напомним, что Lada Niva Sport появилась в продаже в прошлом месяце. Машина оснащается 122-сильным мотором и масштабными конструкторскими коррективами при сравнении со стандартной «Нивой». Спортивная вариация предлагается по цене в 1,7 млн. рублей.