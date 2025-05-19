Крупная воздушная гавань обслуживала не только национальные рейсы внутри Франции, но и принимал борта из США.

Чиновники из управления французской гражданской авиации обратились к владельцам авиакомпаний с просьбой уменьшить количество рейсов, направленных в воздушную гавань Париж-Орли. Экстренная просьба состоялась сразу после того, как важнейшие электронные блоки, отвечающие за управление воздушным движением, перестали нормально функционировать. Неполадка затронула 40% рейсов, которые пришлось отменить, о чем рассказывается в актуальной публикации журналистов AP.

По данным французского министерства, проведена большая мобилизация сотрудников для быстрейшего возобновления нормальной работы аэропорта. Сам объект предназначен для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов, принимая воздушные суда не только из регионов Франции, но и из европейских государств, вместе с Соединенными Штатами.

Как сообщают иностранные журналисты, регулярные рейсы из таких стран, как Дания, Испания, Италия, ФРГ, Австрия и Нидерланды, пришлось отменить. Часть других рейсов коснулась процедура задержки.

Опубликованные национальным оператором Aeroports de Paris сведения за 2024 год указали, что через аэропорт Париж-Орли прошло около 33 млн. человек, что делает данный аэропорт вторым по объему пассажиропотока после воздушной гавани Париж-Шарль-де-Голль.