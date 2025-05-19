Реактивная энергия в электросети используется для возбуждения обмоток трансформаторов, двигателей и по сути создает необходимые условия для работы электрооборудования.

Энергетические сети Северной Македонии и Сербии в текущее воскресенье перешли в аварийный режим из-за масштабного сбоя, случившегося в местных электроэнергетических сетях, о чем пишут болгарские корреспонденты издания BBNES.

По данным болгарских источников, ранним воскресным утром энергосистема, локализованная в Сербии и Северной Македонии, серьёзно пострадала: специалисты-энергетики, обслуживающие работу сети, зафиксировали всплеск аномально высокого напряжения. Последнее было вызвано низким потреблением и высоким содержанием реактивной энергии.





Для снижения таких событий в будущем необходимо регулярно проводить энергоаудит сети, задействуя узкопрофессиональных специалистов, и вовремя обновлять устаревающее оборудование.





И как уже проинформировал энергетический министр Болгарии Жечо Станков, национальная служба вмешалась в экстренную ситуацию, возникших в сопредельных государствах и помогает коллегам устранить проблему.

Причем Станков указал, что сбой точно вызван именно реактивной энергией, циркулирующей постоянно в электросети, которая и послужила повышением напряжения и никак не связан с нарушением работ на объектах, генерирующих энергию из возобновляемых источников.

Сбой оказался настолько серьёзным, что нормальный трансфер электроэнергии оказался нарушен даже в соседней Хорватии, заключили репортёры BGNEWS.