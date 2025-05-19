В одном из больших вагонов может находиться российская янтарная комната, подаренная первому российскому императору Петру Великому одним из немецких королей.

Местные чиновники польского города Валбжих получили анонимное сообщение, в котором содержатся сведения о месте нахождения товарного состава, груженого золотом и драгоценностями, украденными армией третьего рейха в ходе ВОВ. О необычном уведомлении рассказывается в свежей публикации таблоида Daily Mail.

Как пояснил автор письма, вагоны, «маскировка которых не позволила найти их раньше положенного срока», спрятаны в подземном туннеле рядом с городом Валбжих.

По данным отправившего письмо, в последние Второй Мировой, руководство Германии осознавая перспективу поражения третьего рейха, отправило спецпоезд с произведениями искусства, золотом и драгоценностями. Сам поезд, вероятно, успел выехать из Вроцлава, но не успел доехать до Валбжих и был спрятан в разветвлённой сети местных туннелей.





Примерный вид Янтарной комнаты





И по одной из версий охотников за сокровищами, в таком поезде возможно найти Янтарную комнату, украденную из СССР. Хотя признанные историки считают, что данная версия малоправдоподобна.

Одновременно в письме указано точное число вагонов — три, чья индивидуальная длина составляет 12 метров с высотой и шириной в 4 метра. По сведениям анонима, вагоны стоят за стальными ставнями, служащими проходом в подземный туннель.

Причем для достоверности в письмо были вложены и строительная схема тоннеля, путь к подземному строению и геодезические данные, позволяющие достаточно легко найти место с составом. Автор письма указал, что эти сведения получил непосредственно от свидетеля, проживавшего в Валбжихе во время боевых действий в 40-ые годы прошлого века.