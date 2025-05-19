Но с большей вероятностью нахождение Земли в шлейфе солнечного ветра вызовет заметные магнитные бури, чем красивое небо в российской столице.

Земля оказалась в зоне влияния заметной корональной дыры, появившейся на поверхности Солнца. Именно благодаря сильному влиянию такого астрономического явления, в земной атмосфере может возникнуть полярное сияние в несвойственных для этого российских регионов, например в Москве и Московской области.

Так, по данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в минувшую субботу наша планета оказалась в зоне действия корональной дыры, и на 12:00 по Москве очутилась полностью во влиянии солнечной плазмы.

Подчеркнем, что солнечная плазма является главным компонентом солнечного ветра. И именно она воздействует на Землю, меняя значения земного магнитного поля и воздушного пространства рядом с земной атмосферой. Всё в комплексе негативно сказывается на нормальное функционирование земных спутников, навигационных систем и радиосвязи.

И как отметили астрономы, солнечный ветер ускорился до 800 км/с, что как минимум в 2 раза выше обычных значений. Известно и о раскалившемся солнечном газе, обрамляющим истекающую через дыру плазму. Его температурное значение достигло параметров в полмиллиона градусов, что превышает норму в 5 раз.

Из-за этого есть вероятность скорой магнитной нормы, так как геомагнитные индексы достигли желтой зоны. И как подчеркивалось выше, появился и шанс увидеть полярное сияние в Москве.