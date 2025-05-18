Поэтому официальное трудоустройство крайне необходимо для более ранних пенсионных выплат.

Пенсию будут получать все граждане РФ — об этом сказано в законе, но для различных категорий есть факторы, в связи с которыми получение выплат возможно раньше. О тех, кто позже всего начнет получать пенсионные начисления, в беседе с отечественными журналистами RT поделился юрист Илья Русяев.

Юридический работник пояснил, что закрепленные в законе положения о выплате пенсии не означают, что всем российским гражданам положено право на страховую часть пенсии. Поэтому те люди, чей стаж меньше 15 лет, и у которых в активе находится менее 30 пенсионных баллов, будут получать исключительно социальную пенсию, зачисление которой на банковский счет начнется только после достижения 70-летнего возраста для мужчин и 65 лет для женщин.









Останутся без пенсии иностранцы с отсутствующим видом на жительство и те люди, кто не жил в РФ положенные законом 15 лет.

Перечислил юридический специалист и те случаи, когда выплата пенсий останавливается полностью. Так произойдет в случае, если вы полностью переедете за границу.

Согласно открытой информации Соцфонда, средняя страховая пенсия в РФ 24 тыс. рублей. Средняя пенсия по старости примерно 25 тыс. рублей.