Если ничего не делать, через пять лет госдолг американского правительства может разрушить американскую экономику.

Агентство Moody's поставило кредитному рейтингу Соединенных Штатом меньший балл чем был годом ранее, тем самым опустив оной с уровня AAA до Aa1. Специалисты организации посчитали, что рост национального госдолга, как и связанные напрямую с этим выплаты, отрицательно влияют на экономику Североамериканского государства, о чем в своей свежей публикации рассказывают журналисты сетевого ресурса Axios.

Согласно пояснениям самих экономических экспертов портала, рейтинг AAA – это статус, который могут получить только страны, являющиеся самыми лучшими суверенными заемщиками во всем мире.

По пояснениям аналитиков агентства следует, что прошлая президентская администрация под руководством Джозефа Байдена, что текущая, возглавляемая Дональдом Трампом, так и не смогли сделать так, чтобы с каждым новым финансовым годом бюджетный дефицит уменьшался.

Для примера, госдолг России по отношению к ВВП составляет около 16.4% на март 2025 года

Отметим, что по прогнозам к 2035 году федеральный долг Штатов будет эквивалентен 134% ВВП, тогда как в 2024 году этот показатель был равен 98%.