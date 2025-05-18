Граждане, успешно сдавшие нормы ГТО, вправе рассчитывать на налоговые послабления.

Российские граждане, регулярно проходящие диспансеризацию и сдающие нормативы современного ГТО, вправе рассчитывать на налоговый вычет. Такое поручение было направлено Владимиром Путиным. Российский президент хочет, чтобы жители РФ как можно больше заботились о собственном здоровье и вели активный образ жизни. Соответствующая публикация появилась на официальном портале Кремля.

В СССР нормы ГТО действовали для подготовки юношей к службе в Советской Армии, как и для укрепления здоровья всего остального населения большой страны, в том числе и женщин.

Срок исполнения президентского поручения установлен на 1 октября текущего года. Ответ за поручение должны держать премьер Михаил Мишустин и глава исполкома общественного движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов.