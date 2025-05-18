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Madarator
Премьер Словакии Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене антироссийских санкций
Из-за внешнеэкономических ограничений против РФ, Словакия находится в постоянной угрозе энергетического кризиса.

   Словацкий премьер поддержит проведение внутринационального референдума об отмене антироссийских санкционных ограничений. Об этом высокопоставленный чиновник рассказал в эфире местной телевизионной программы «Субботние диалоги». Как пояснил премьер в рамках собственного выступления, такому референдуму обеспечена поддержка с его стороны лично.

   Высказался Фицо и в отношении общеевропейской брюссельской бюрократии, которая по мнению премьера, старается придумать содержание для очередного пакета экономических санкций, которые должны в ближайшем будущем быть наложены на Москву. 

   В канцелярию словацкого президента доставили петицию, требующую проведения референдума. В последнем, должен быть указан вопрос к словацким гражданам с их желанием или нежеланием отменить санкции против РФ. 

   О том, что санкции против России готовятся, лично рассказала руководительница ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновница считает, что должны быть наложены дополнительные ограничения на подводные трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», и предприняты ряд дополнительных внешних рестрикций.

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#политика #роберт фицо #политика и экономика #референдум об отмене антироссийских санкций
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