Но большая политика – дело тонкое: поступив подобным образом США делают кооперацию между Китаем и Россией ещё теснее.

Американские парламентарии в очередной раз подняли тему дополнительных санкций, которые по мнению сенаторов-заявителей должны быть усилены. Об этом рассказывается в свежей публикации журналистов Reuters.

По данным американского издания сенаторы Соединенных Штатов в минувшую пятницу обратились к конгрессменам с просьбой ввести ещё санкции против России ровно после того, как переговоры в Стамбуле 16 мая остались без практических результатов.

Так 73 сенатора из 100 призвали утвердить новый законопроект, требующий введения вторичных рестрикций. Менее оптимистичны в желании дополнить меры санкционного давления против Москвы в конгрессе, где только 28 депутатов из 435 выступили за ужесточение санкций.









Позже взял слово 47-й президент США, когда Трамп подчеркнул, что он конечно мог подписать закон о расширенных санкциях против РФ, но пока что этого делать не хочется.

Разумеется санкции – это оружие обоюдоострое. И по утверждению российского президента Владимира Путина, такие санкции бьют не только по санкционируемой стране, но и по миллионам других людей, проживающих в иных странах, тем более в XXI веке экономики стран между собой тесно переплетены. И нанося экономический удар по одному государству, замечают негативный эффект и остальные члены мирового сообщества стран.