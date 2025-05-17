Всего на выбор предлагается два варианта машины – "обычный" Premium и Tech Plus.

Новое поколение Haval F7x официально поступило в продажу. Всего будет доступно две комплектации модели: Premium и Tech Plus – покупка первой отечественному автолюбителю обойдется в 3,499 млн рублей, второй – 3,699 млн рублей. Заказать новинку можно в любой торговой точке, осуществляющей на официальном уровне торговлю Haval в РФ.

И как пишут журналисты РГ, машины собирают в России на заводе в тульском регионе, представляющем сборку полного цикла. Разумеется, не обошли инженеры компании и внимание сугубо к российским особенностям: автомобиль получил дополнительную защиту от угрозы коррозии, больший бачок омывателя, обогреваемые сиденья и спереди и сзади, аналогично обогреваются руль и лобовое стекло. Сама машина получила 5-летнюю поддержку от автопроизводителя: с трехлетней заводской гарантией и 24 месяца дополнительного сервиса.





В комплектации Premium уже предустановлена мультимедийная система с 14,6-дюймовым дисплеем, цифровой панелью с 12,3-дюймовым дисплеем и дублированием основных режимов физическими кнопками. Для удобства именно российских владельцев есть предустановленный «Яндекс Авто». Для тех, кто купил комплектацию Tech Plus, в салон интегрирован проекционный дисплей с функциями вывода на экран показателей скорости, навигационного режима и данных от сенсоров, облегчающих управление машиной. Вся эта информация выводится на лобовое стекло.

Для внешнего наблюдателя корпус машины напоминает спортивные обводы, но благодаря радиаторной решетке, рейлингам и оформлению стекол, модель имеет и относительную визуальную «строгость». В качестве приятных мелочей предустановлена динамическая подсветка и большой люк на крыше.

Машина управляется 192-лошадным двухлитровым турбомотором с семиступенчым роботом и двойным сцеплением. Кроссовер является полноприводным.

На выбор предлагается цветовая палитра, состоящая из четырех цветов.