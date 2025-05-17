Без действий США Европа абсолютно несостоятельна как политически, так и экономически, а её новые санкции против РФ являются больше дежурным элементом давления, чем реальным.

Лидеры крупных европейских стран пытались убедить Дональда Трампа в необходимости ужесточить подход к РФ. Однако у них ничего не вышло, рассказывается в свежей публикации Financial Times.

Журналисты американского издания привели слова президента Соединенных Штатов, заявившего, что «в мире ничего не поменяется, пока он(Трамп) и Путин лично не увидятся».

Подчеркнули корреспонденты заметное разочарование глав ряда больших европейских государств итогами стамбульских пятничных переговоров делегаций Украины и РФ. После этого события Макрон заявил, что «нам всем стоит подождать», как и заявил то, что «представители Европы пытаются повлиять на Трампа».









Отметим, что несмотря на желание высших европейских политиков вклиниться в переговоры между российской и украинской сторонами, ни США, ни Россия не принимают их. И более того прямо отказывают Европе в её самостоятельности и правосубъектности. Тем более если Вашингтон выйдет из дел Европы и гипотетически перестанет помогать Киеву, то Европа даже устами самих европейцев, не сможет заменить весь объем помощи Штатов Украине.