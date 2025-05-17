Машина на выбор оснащается как классическим бензиновым мотором, так и гибридной силовой установкой. Последний вариант мощнее и соответственно дороже.

Журналисты «РГ», отслеживая отечественные автомобильные объявления, смогли найти в открытой продаже на территории РФ «городские внедорожники» Toyota Venza, выпущенные в 2025 году. Дилеры продают такие машины от 4,75 млн. рублей. Такая цена за переднеприводный вариант Тойоты Венза, оснащенный гибридным двигателем, развивающим 218 л.с.

Другой вариант японского внедорожника торгуется со старта уже от 4,79 млн. рублей. Данная машина располагает предмаксимальным уровнем комплектации.

Согласно более глубокому мониторингу, проведенными корреспондентами издания, VIN-код представленных машин позволил установить, что все обнаруженные на просторах образцы предназначались для внутреннего китайского рынка. Была найдена новая Тойота Венза, с 171 л.с.мотором. Она продавалась за 5,5 млн. рублей. В такой версии Тойоты функционирует обычный бензиновый двигатель без дополнительной электроустановки. Отметим, что в стандартную комплектацию кроссовера входят кожаный салон, климат-контроль и литые диски.