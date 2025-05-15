Проект возвели в рекордно короткие сроки, но защита СССР системой «Периметр», действующей по схеме «рука мертвеца», наглядно показала высшим чинам Пентагона, что в любом случае атака Советского Союза даже массированным ядерным валом не останется для Вашингтона безнаказанной.

В северной части острова Гренландия ученые-специалисты NASA нашли заброшенный военный объект принадлежности американской армии, возведенный в суровых условиях местного климата для вероятного противостояния с военно-политическим блоком, который 55 лет назад возглавлял СССР. Событие произошло 2024 года, когда ничего не подозревающие исследователи зарубежного аэрокосмического агентства, тестирующие передовую радиолокационную систему, случайным образом при запуске датчиков обнаружили под толщей льда рукотворные объекты правильной формы. Углубленные исследования показали, что это были разветвленная сеть туннелей и подземных конструкций.

И хотя первоначально это было похоже на фантастический рассказ, обнаруженное явно не принадлежало ушедшей в историческое небытие древней цивилизации: всё оказалось куда проще, но не менее таинственно. Группа ученых наткнулась на военную базу, заброшенную много десятков лет назад, сконструированную в арктических условиях под наименованием «Ледяной червь».

Источник фото: МК

Пентагон в эпоху противостояния с Советским Союзом надеялся одержать победу против мощной мировой державы коммунистического толка, используя в качестве неожиданных мест развертывания своих тяжелых ядерных ракет незаметные и с виду заброшенные места, такие как дальняя часть Гренландии, о чем рассказали репортёры иностранного издания The Wall Street Journal.





Источник схемы: сетевой ресурс "Военное обозрение"

Так, лагерь «Сенчури», строительство которого было в некотором роде завершено к 1960 году, на протяжении 8 лет был тестовым полигоном и одновременно базой для многочисленных ракетных систем со стартовыми позициями. Здесь высшие военные чины американской армии хотели разместить не менее 600 баллистических управляемых боеприпасов средней дальности, но местная территория, состоящая сплошь изо льда, оказалась ненадёжной поверхностью для размещения стартовых платформ ракет, и от идеи пришлось отказаться.