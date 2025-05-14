Авторы объявления считают, что их лот можно считать "заводским", поэтому и цена такая за "коллекционную" модель адекватная.

Журналисты отечественного издания «РГ» обнаружили на просторах российского Интернета частное объявление о продаже японского внедорожника Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска, стоимость которого больше соответствует новым моделям прошлого или позапрошлого годов, чем машине, возраст которой вплотную приближается к 15 годам. Но в рекламном предложении считают, что цена вполне оправданна, так как бензиновый транспорт проехал всего 11 700 км.

Как пояснил свою продажную позицию российский собственник, внедорожный автомобиль идеально подходит под описание коллекционного, так как его корпус и интерьер практически девственны: то есть отсутствуют визуально видимые следы эксплуатации. Отсутствует в машине и какой-либо тюнинг. Единственное, к чему может придраться требовательный автомобильный оценщик при внешнем осмотре, так это к свежей резине, замененной четыре года назад ввиду износа старой.





На фото просто пример

У представленного TLC силовая установка с 235 л.с. и объемом дизельного мотора в 4,5 литра с автоматической коробкой передач. В качестве комплектации 2011 года выбран пакет 60th Anniversary.

В случае успешной продажи продавец хочет получить 12,7 млн рублей. Дополнительно подчеркнем, что в 2025 году за почти что 13 млн рублей можно приобрести актуальную модель LC – Land Cruiser 300, выпущенный в 2023 или в 2024 годах. Причем оба варианта будут без пробега.