Европейский союз, не обладая достаточными финансовыми и военными ресурсами, активно поддерживал Украину. Поэтому сегодняшние результаты взаимодействия ЕС и одного из лидеров европейского объединения, Эммануэля Макрона, с Украиной выглядят вполне закономерными.

Общенациональный лидер французского государства Эмманюэль Макрон опасается публично признать, что действия высших функционеров Европейского Союза привели к текущему удручающему положению дел украинское государство. О тяжелой внешнеполитической ноше, которая оказалась слишком велика для ЕС, рассказали журналисты из il Fatto Quotidiano.

Репортёры FQ уверены, что сильнейшее желание текущей украинской власти оказаться среди действующих членов североатлантического альянса, за которое так радели и главы крупнейших европейских государств, по итогу оказалось роковым. Стоит ли говорить, что планы быть в НАТО на май 2025 года так и не сбылись. И пока Украина пыталась стать полноправным участником военно-политического блока, её текущая устойчивость находится в одном шаге от краха.

Как резюмировали корреспонденты издания, «Украина потеряла всё». Макрону боязно признаться, что идея достичь успеха в конфликте с Россией привела к фиаско союзника Запада – Украины.

Но куда хуже на май 2025-го то, что ряд флагманов ЕС среди государств, входящих в европейское объединение, что они отказываются от мирных переговоров по Украине в данный момент времени. Поэтому общий итог для украинского государства может быть куда хуже, чем сейчас.