Передвижная торговая точка, по мнению чиновников СА, должна была впечатлить американскую делегацию и её босса Трампа – известного любителя национального фастфуда.

Желая впечатлить своей внимательностью и восточной обходительностью американскую делегацию, представители Саудовской Аравии установили подвижный фургон быстрого питания McDonald's. Необычный перфоманс не является таким уж удивительным: всё дело в том, что подготавливающие встречу для приема американцев местные специалисты по коммуникациям решили привезти мобильный фургон McDonald's из-за открытой любви нового главы Белого дома к уличным закускам.

Большой фургон с выдаваемыми бутербродами, бургерами и жареным картофелем поставили вблизи от медиацентра, чтобы репортёры, прилетевшие в ближневосточное королевство, смогли быстро утолить голод во время пауз между частыми мероприятиями, тем более таковых запланировано много.

Пока доподлинно неизвестно, увидел ли мобильный центр с едой сам Трамп. Но, по мнению известных американских медиа, в Эр-Рияде стараются уделить тонкое внимание всему, что может положительно сыграть в отношениях с Соединенными Штатами.

Подчеркнем, что любовь Дональда Трампа к еде из McDonald's уже давно не является большой тайной. Сам политик даже надевал фартук официанта и обслуживал лично покупателей. А бургеры из меню ресторана быстрого питания ранее были в официальном меню Белого дома во время первой президентской каденции Трампа.