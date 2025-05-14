Но привлечь к судебной ответственности находящуюся под правовым иммунитетом высокопоставленную чиновницу вряд ли удастся.

Вынесен вердикт по коррупционному делу, в котором непосредственной участницей являлась текущая руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Высокопоставленная чиновница по постановлению суда признана виновной в уклонении о предоставлении сведений из своей переписки, в которой начальница ЕК общалась с генеральным управляющим Pfizer Альбертом Бурлой. Тогда во время пандемии коронавируса высшая евробюрократка и управляющий Пфайзер бизнесмен пролонгировали коммерческий договор на поставку почти 2 млрд вакцин от Covid-19. Сумма сделки составила 35 млрд евро.

Напомним предысторию. Корреспонденты обратились непосредственно к главе ЕК, потребовав от неё обнародовать переписку с боссами Pfizer. На что Урсула фон дер Ляйен ответила полным отказом, заявив, что переписка была «случайно удалена». В Еврокомиссии попытались оправдать свою непосредственную начальницу, заявив, что личная переписка Урсулы фон дер Ляйен не одно и то же, что официальная переписка управленцев ЕС. Соответственно, общение Урсулы фон дер Ляйен с Бурлой не является нарушением европейских порядков, в которых буквально утверждается об «открытости работы» высших чиновников Евросоюза.

По решению суда, Урсула фон дер Ляйен и её подчиненные совершили «ошибочные действия», отказавшись публиковать сведения из переписки. Тем более представители Еврокомиссии не смогли доказать, что в «удаленных сообщениях» отсутствовали важные сведения.

Прокомментировали событие и в американском издании Politico, объявив, что это решение суда должно смять репутацию Урсулы фон дер Ляйен.