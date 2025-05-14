Если новый законопроект примут, то владельцы новых моделей видеоадаптеров могут получить кирпич.

Потенциальная поддержка законопроекта американскими парламентариями грозит геймерам отсутствием продаж новых видеокарт или их выходом из строя свежекупленных гаджетов принудительными действиями из-за рубежа. Нововведение, если его утвердят, обязательно коснется самой популярной продукции – брендов Nvidia и AMD.

Напомним, что известным компаниям, таким как Nvidia и AMD, нельзя продавать собственную продукцию странам с наложенными американским правительством санкциями. Но сегодня запрет легко обойти при помощи параллельного импорта. Но действующий американский парламентарий Том Коттон считает, что принятых мер слишком мало – требуется ужесточить подход, который сенатор в сегодняшнем виде считает вполне формальным. Для этого предлагается оснащать всю новую продукцию модулями, контролирующими геолокационную позицию готового устройства.

Республиканец считает, что в случае поддержки его законопроекта США улучшат национальную безопасность, как и защитят технологическое преимущество ведущих американских корпораций над остальным миром.

GPS-трекер

При этом под действие гипотетического закона попадут не только чипы, необходимые для дата-центров или специализированных научных изысканий, но и обычные видеокарты, инсталлированные в обычные компьютерные сборки. Если закон одобрят, то все новые программно-аппаратные продукты с лейблом made in USA просто отключат по Сети, когда модуль сообщит истинное положение устройства, находящегося в подсанкционной стране. Подсластить пилюлю игровым фанатам может известие о том, что под действие закона попадут только новые устройства, ещё не поступившие в продажу.

Известно и об основных положениях закона. Так, после вступления нормативного акта в законную силу производители в течение полугода должны интегрировать плату геотрекинга в чипы и проинформировать федеральных чиновников в случае, если процессор находится на «запрещенной территории». Реестр всей высокотехнологичной продукции с чипами геоконтроля будет содержаться в ведении чиновников Министерства торговли Соединенных Штатов.