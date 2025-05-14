Потенциальная поддержка законопроекта американскими парламентариями грозит геймерам отсутствием продаж новых видеокарт или их выходом из строя свежекупленных гаджетов принудительными действиями из-за рубежа. Нововведение, если его утвердят, обязательно коснется самой популярной продукции – брендов Nvidia и AMD.
Напомним, что известным компаниям, таким как Nvidia и AMD, нельзя продавать собственную продукцию странам с наложенными американским правительством санкциями. Но сегодня запрет легко обойти при помощи параллельного импорта. Но действующий американский парламентарий Том Коттон считает, что принятых мер слишком мало – требуется ужесточить подход, который сенатор в сегодняшнем виде считает вполне формальным. Для этого предлагается оснащать всю новую продукцию модулями, контролирующими геолокационную позицию готового устройства.
Республиканец считает, что в случае поддержки его законопроекта США улучшат национальную безопасность, как и защитят технологическое преимущество ведущих американских корпораций над остальным миром.
GPS-трекер
При этом под действие гипотетического закона попадут не только чипы, необходимые для дата-центров или специализированных научных изысканий, но и обычные видеокарты, инсталлированные в обычные компьютерные сборки. Если закон одобрят, то все новые программно-аппаратные продукты с лейблом made in USA просто отключат по Сети, когда модуль сообщит истинное положение устройства, находящегося в подсанкционной стране. Подсластить пилюлю игровым фанатам может известие о том, что под действие закона попадут только новые устройства, ещё не поступившие в продажу.
Известно и об основных положениях закона. Так, после вступления нормативного акта в законную силу производители в течение полугода должны интегрировать плату геотрекинга в чипы и проинформировать федеральных чиновников в случае, если процессор находится на «запрещенной территории». Реестр всей высокотехнологичной продукции с чипами геоконтроля будет содержаться в ведении чиновников Министерства торговли Соединенных Штатов.