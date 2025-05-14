По данным Белого дома, удалось заключить сделок на 600 млрд долларов. Журналисты из Bloomberg наименее оптимистичны: по их подсчетам, делегация Трампа договорилась на 300 млрд.

Благодаря зарубежному турне по странам Ближнего Востока делегации Североамериканского государства во главе с Дональдом Трампом, США получат совокупные инвестиции более чем на 1 трлн долларов – из-за ожидаемых сделок. Это заявил лично сам американский президент. По данным представителей Белого дома, к текущему моменту заключено сделок на 600 млрд долларов.

Как пояснил сам Трамп в рамках выступления на бизнес-форуме в СА, ему удалось привлечь $1 трлн за счет ожидаемых договоров с крупными коммерческими игроками. Эти деньги будут вложены в американскую экономику как непосредственные закупки национальных товаров или как прямые инвестиции.

Вместе с главой Белого дома на бизнес-встрече присутствовали Илон Маск и Дженсен Хуан – соответственно руководители Tesla, SpaceX и Nvidia.

Совсем другого мнения о значении реальной цифры предполагаемых инвестиций в экономику Соединенных Штатов придерживаются журналисты Bloomberg. Последние сделали подсчеты и назвали «всего» 300 млрд. Что прямо в 2 раза меньше цифр, названных Белым домом. Одновременно корреспонденты подсчитали весь ВВП Саудовской Аравии, обозначенный в те самые 1 трлн долларов.

По данным агентства, часть сделок известна: 142 млрд Эр-Рияд потратит на покупку вооружений и военной техники производства Штатов, 20 млрд вложит саудовская компания DataVolt в центры обработки данных ИИ и инфраструктуру, размещенную в США. 80 млрд потратят Гугл, Оракл, AMD и Uber на Соединенные Штаты и Саудовскую Аравию.

Если провести подсчёты всех перечисленных сделок, то ни 600 млрд, ни тем более 1 трлн долларов абсолютно не выходят.