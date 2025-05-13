Из-за пошлин Трампа авторитет Пекина среди стран мира вырос как на дрожжах.

Торговое перемирие между Соединенными Штатами и КНР удалось заключить на 90 дней. За это время страны договорились о существенном уменьшении тарифов друг против друга. Как следует из заявления вашингтонской администрации, до ближайшего четверга США и КНР должны поставить на паузу расширенные пошлины и попытаться договориться между собой на более продолжительный срок.

По новым временным правилам Вашингтон оставит пошлину на китайские товары на уровне 30%, а Пекин на американские товары на уровне 10%, снизив торговую наценку более чем 12,5 раз.

Как решили договаривающиеся стороны, тариф будет делиться со стороны США на две составных части: 10% - это так называемая базовая ставка, а остальные 20% будут зависеть из-за темпов решения проблемы фентанила. Предполагается, что за время идущего 90-дневного торгового перемирия Штаты и Китай будут всё время вести экономический диалог в попытке найти окончательное решение в межгосударственном торговом конфликте.

Напомним, что в апреле действующий американский президент Дональд Трамп ввел внешнеэкономические пошлины на зарубежные товары против 150 стран планеты Земля. Не стал исключением и КНР. И хотя против Китая были введены максимальные пошлины, самым главным выгодоприобретателем от больших торговых тарифов стал именно Пекин, тем самым укрепив свой авторитет среди других стран.