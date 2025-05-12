Но по ряду причин запуск работы плотины связан не только лишь с деэскалационными действиями Нью-Дели, а с техническими требованиями по снижению давления на стены водохранилища.

Индийские специалисты разблокировали шлюзы на реке Ченаб, воды которой движутся в Пакистан. Плотина перестала работать после эскалации между Индией и Пакистаном в Кашмире. Запуск шлюзов связан прежде всего с желанием обслуживающего персонала плотины уменьшить давление на стены водохранилищ.

О том, что Индия запустила в работу одиночный шлюз на собственном объекте Баглихар на реке Ченаб, рассказали местные журналисты The Economic Times.

Сама плотина перестала нормально функционировать в рамках событий 4 мая, когда отношения между официальным Исламабадом и Нью-Дели обострились. Именно тогда индийские чиновники поставили на паузу договор о разделе реки Инд, начавшего успешно действовать в далеком 1960 году.

Индийское издание The Tribune рассказало, что заработал и шлюз плотины Салал. Причем история повторилась: разблокировка шлюза началась для снижения давления на стены водохранилищ многотонных масс воды.

Отметим, что помог установить режим деэскалации американский президент Дональд Трамп, призвавший Пакистан и Индию заключить мирную сделку между собой. С 11 мая данный устный договор начал исполняться конфликтующими сторонами.

Водоснабжение при помощи реки Инд стратегически важно и критично для Пакистана. Именно воды Инда питают национальное сельское хозяйство и промышленность. Блокировка нормальной работы плотин со стороны индийских инженеров подводит под прямую угрозу продовольственную безопасность и экономику пакистанского государства, как и легко может дестабилизировать страну.