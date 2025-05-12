Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Индия открыла шлюзы дамбы Баглихар на реке Чинаб и возобновила водоподачу в Пакистан
Но по ряду причин запуск работы плотины связан не только лишь с деэскалационными действиями Нью-Дели, а с техническими требованиями по снижению давления на стены водохранилища.

   Индийские специалисты разблокировали шлюзы на реке Ченаб, воды которой движутся в Пакистан. Плотина перестала работать после эскалации между Индией и Пакистаном в Кашмире. Запуск шлюзов связан прежде всего с желанием обслуживающего персонала плотины уменьшить давление на стены водохранилищ.

   О том, что Индия запустила в работу одиночный шлюз на собственном объекте Баглихар на реке Ченаб, рассказали местные журналисты The Economic Times.

   Сама плотина перестала нормально функционировать в рамках событий 4 мая, когда отношения между официальным Исламабадом и Нью-Дели обострились. Именно тогда индийские чиновники поставили на паузу договор о разделе реки Инд, начавшего успешно действовать в далеком 1960 году.

   Индийское издание The Tribune рассказало, что заработал и шлюз плотины Салал. Причем история повторилась: разблокировка шлюза началась для снижения давления на стены водохранилищ многотонных масс воды.

   Отметим, что помог установить режим деэскалации американский президент Дональд Трамп, призвавший Пакистан и Индию заключить мирную сделку между собой. С 11 мая данный устный договор начал исполняться конфликтующими сторонами.

   Водоснабжение при помощи реки Инд стратегически важно и критично для Пакистана. Именно воды Инда питают национальное сельское хозяйство и промышленность. Блокировка нормальной работы плотин со стороны индийских инженеров подводит под прямую угрозу продовольственную безопасность и экономику пакистанского государства, как и легко может дестабилизировать страну.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#индия и пакистан #индийско-пакистанский конфликт
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
+
Россия запускает мегапроект на Чукотке за 1,1 трлн рублей
1
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
1
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 000 сотрудников IT-компаний России
19
Sony анонсировала Xperia 1 VII с технологиями Alpha и Walkman
1
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Amazfit T-Rex 3 получает обновление с улучшенными картами и мониторингом
+
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
1
Путин предложил Украине продолжить мирные переговоры в Стамбуле
+
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
4
Leica представила M11-P Safari в оливковом цвете
+
Samsung представили новый дизайн Galaxy Watch8 и Classic до анонса
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
ВВС США испытают возможность доставки грузов в любую точку Земли при помощи ракеты Neutron
+
Китайский алгоритм для FPV-дронов превосходит профессиональных пилотов
+
Европа выдвинула России предложение о 30-дневном прекращении огня и озвучила последствия отказа
3
Audio-Technica и Wind and Sea выпустили виниловую вертушку Sound Burger в стиле 80-х годов
+
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+
Украинский морской дрон Seawolf представлен на оборонной выставке DEFEA 2025 в Греции
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
+
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
4
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
2
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
1
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
1
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
+

Сейчас обсуждают

Md4cat93
16:55
Лучше бы батарею хотя бы в 5к поставили, чем гнаться за толщиной.
Samsung Galaxy Z Fold7 будет выпущен как менее компактный складной Android-смартфон
kilobait3
16:54
слишком громоздкий. лучше 144 слоя и марвел на компакте 1,4х4,2см при том же объеме и наработке в 6,8ПБ на запись в нативе.
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
kilobait3
16:50
у тебя ламера даже мыслей то своих нет!
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Mr.Vadson
16:47
тоже в свое время интересовался этим явлением и тоже отлично помню Бритни в клетчатой юбке, да на ютубе примеров этого явления несколько десятков и у всех одно и то же воспоминание, с "актуальными" эт...
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
Kaabar
16:43
Ой, ну будет 18-й или какой там пакет ссанкций, кто их там считает
Германия начнет готовить новые санкции, если РФ не согласится на перемирие с Украиной до конца дня
swr5
16:41
Да, похоже, что там все они под наркотой.
Steigan: попытка "Коалиции желающих" надавить на РФ не увенчалась успехом
Ренбокот
16:24
Вся серия 50хх хамно на аппаратном уровне, инженерный брак, у Нвидии видимо уборщица занимается проектированием дизайнов плат https://3dnews.ru/1121727/u-vseh-geforce-rtx-5000-obnarugilas-problema-s-...
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Fetaminaza
15:57
ПАКЕТИК УПОРЕБИЛИ И РАДУЮТСЯ
Steigan: попытка "Коалиции желающих" надавить на РФ не увенчалась успехом
Дато Нижегородский
15:30
Почини скрипт, иди ты 🍞 и у тебя аккаунты ОК и VK без id ?
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Дато Нижегородский
15:23
С 6-ти твинов лайк себе поставил, и сидит довольный. При чем 6 лайков появись спустя 1 минуты после его твита....и уже 1 час тишина... 34 его твина забанили?
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем