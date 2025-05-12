Начали активно использоваться как минимум 32 воздушных индийских гавани, расположенных в западной и северной частях Индии.

Гражданские аэропорты Индии вновь приступили к своей работе в штатном режиме. Воздушное пространство страны открыто для полётов, а аэропорты в северных и западных регионах страны возобновили свою деятельность. Эту информацию предоставили специалисты Управления аэропортов Индии.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, информация о временном закрытии 32 аэропортов и прекращении полётов из них на определённый срок до 15 мая более не актуальна. Все 32 аэропорта вновь открыты для выполнения рейсов. Решение вступает в силу незамедлительно.

Напомним, что в прошедшую пятницу в Нью-Дели было приостановлено нормальное функционирование 32 аэропортов, расположенных на севере и западе Индии, в связи с возникновением напряжённости в отношениях между индийскими и пакистанскими вооружёнными силами.

Отметим, что, по словам Дональда Трампа, именно его усилия помогли достигнуть мирного соглашения между двумя соседствующими странами. Аналогично после провели соответствующие деэскалационные мероприятия работники индийской плотины, допустив частичный ток воды в соседний Пакистан.