Кораблестроение и перевозки по воде – это двигатель успешного экономического развития.

Согласно задумке профильных специалистов отечественного правительства, проведших соответствующие расчеты, до 2036 года должны быть собраны 1600 гражданских кораблей и иной морской техники. О таком базовом сценарии, имеющем среднесрочную перспективу, воплощенном в улучшенную стратегию развития судостроения РФ, рассказал вице-премьер Денис Мантуров.

В ходе выступления в рамках оперативного совещания высокопоставленный правительственный функционер заявил, что профильные эксперты смогли рассчитать актуальный прогноз, сведения из которого показали, что Россия как никогда нуждается в новых кораблях – всё из-за взвинчивания темпа грузовых и пассажирских перевозок, как и увеличения промысловых водных работ. Тем более большинство отечественных кораблей спущены на воду в 70-80 годы прошлого века и нуждаются в как можно более быстрой замене на более актуальные и свежие варианты.

Поэтому такая интенсификация судостроения самым положительным образом скажется на уровне загрузки российских верфей и иных аналогичных объектов до 73% к середине текущего века. Аналогично к 2050 году увеличится и доля гражданского флота в РФ до 64%.

Определенные подвижки есть и в планомерном освоении Северного морского пути. Где через 10 лет вместо текущих 51 судна должны постоянно перемещаться не менее 135 кораблей.