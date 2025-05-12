Ученые провели исследования и выяснили, что есть несколько участков в разломе тектонических плит, напряжение в которых достаточно велико, чтобы вызвать землетрясение и цунами.

Соединенным Штатам грозят масштабные разрушения в ходе вероятного природного катаклизма, на предотвращение которого повлиять практически невозможно. Речь идёт о землетрясении, за которым сразу же стоит ожидать опустошительного цунами. О вероятной опасности рассказывается в научной публикации, размещенной в издании Daily Mail.

Специалисты провели процедуру по детализированной картографии дна и нашли четыре участка, где тектоническое перенапряжение достаточно велико.









Именно из-за избыточного давления есть достаточно высокий шанс землетрясения, после которого появятся волны с высотой до 30 метров. Как только такое цунами достигнет берега, в зону массивных разрушений попадут штаты Вашингтон, Северный Орегон и Южная Британская Колумбия.

Такой масштабный кризис приведет к колоссальным потерям в американской экономике. Причем те люди, которые решат углубиться подальше от этой природной атаки на континент, могут быть задеты загрязнением воды и химическим отравлением.