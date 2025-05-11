В рамках сотрудничества России и Вьетнама был запущен молокозавод.

Россия и Вьетнам последние года все плотнее сотрудничают. Так, был запущен молокоперерабатывающий завод вьетнамской фирмы Ти Эйч, появившийся в Калужской области.

О том что новое иностранное предприятие появится в России, ранее рассказал Владимир Путин. Открытие нового производства стало возможным благодаря успешным переговорам между президентом РФ и генсеком вьетнамской коммунистической партии То Ламмом.

Известно, что молокоперерабатывающее производство было запущено при участии двух национальных руководителей.









О сотрудничестве между странами рассказал Дмитрий Чернышенко. Как подчеркнул заместитель Председателя правительства РФ, между Россией и Вьетнамом не только усиливаются обоюдные поставки продовольствия, но частично удаётся и локализовать выпуск продукции.

Уже известно, что как только локализованное предприятие наберет максимальный ход, то производство, организованное в Боровском районе, дойдет до планки тысячи тонн молока за 24 часа.