Хафтар прибыл с официальным визитом вечером 7 мая в Москву для укрепления межгосударственных связей между странами.

Фельдмаршал Халифа Хафтар прилетел в Россию и провел встречу с Владимиром Путиным, об этом проинформировали сотрудники пресс-службы Кремля. По словам представителей президентской администрации, встреча была в формате тета-а-тет с присутствием переводчика.

Дополнительно перед встречей с российским президентом главнокомандующий Ливийской армией провел встречу в столице с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым. И уже по словам сотрудников Ливийской народной армии, стороны обсудили способы увеличения уровня сотрудничества между странами в военном направлении. Поговорили два высокопоставленных функционера и о ситуации в Ливии.

Отметим, что Хафтар прибыл в РФ 7 мая с целью личного участия в праздновании 80-летия Великой Победы СССР в ВОВ. Помимо бесед с Путиным и Белоусовым, фельдмаршал увиделся действующим секретарем СБ России Сергеем Шойгу.

Отметим, хотя Хафтар общался с Путиным с привлечением переводчика, сам военный прекрасно знает русский язык ещё после обучения в Советском Союзе в Академии имени М. В. Фрунзе.