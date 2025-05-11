Переименование Мексиканского залива в Американский недействительно на международном уровне географических обозначений. Для этого необходимо согласие Международной гидрографической организации.

Мексиканское правительство отправило судебный иск против американской компании Google за действия специалистов корпорации, решивших в сервисе Google Maps сменить устоявшееся географическое название. Речь идёт о новом имени для Мексиканского залива. Последний теперь называется Американский залив. И о том, что за название теперь начнутся судебные тяжбы, проинформировала лично руководитель Мексики Клаудия Шейнбаум в рамках собственного выступления на пресс-конференции.

И хотя политик не уточнила, в какой суд и когда была направлена претензия, президент Мексики уточнила, что Гугл должна учитывать локационное разделение Залива: согласно предложению, одна часть водного объекта должна называться «Американский залив», которая входит в территориальный периметр США, а другая должна сохранить старое название«Мексиканский залив». Именно эти части принадлежат Мексике и Кубе.

Как пояснила Шейнбаум, участок, принадлежащий Мексике и Кубе, должен сохранить старое название, а вот со своим участком, власти Соединенных Штатов могут поступать как захотят.

Вспомним, что в январе этого года как только Дональд Трамп стал 47-м президентом Североамериканского государства, он в одном из своих первых указов переименовал Мексиканский залив в Американский.