Но имея за спиной такого надёжного и крупного партнера как Китай, в Кремле вряд ли обратят внимание на сегодняшние действия Лондона.

Британские власти объявили о введении санкционных мер в отношении 100 кораблей, перевозящих нефть. Данные танкеры на западе считаются судами, входящими в так называемый «теневой флот» РФ. Новые санкции есть ничто иное, как мера прямого воздействия с очевидным негативным подтекстом, призванные оказать давление на Россию на фоне украинского конфликта, рассказывается в свежей публикации агентства Рейтерс.

Согласно финансовой разведке Британии, с 2024 года отечественные суда транспортировали товаров на 24 млрд. американских долларов. По поводу вводимых ограничительных мер в статье указано, что новые действия будут целым пулом санкций против «теневого флота», прокомментировал событие один из чиновников премьера Кира Стармера.

И хотя источник издания не конкретизировал, в чем будут заключаться новые ограничения, но вероятно это будет запрет на перемещение кораблей и ограничение доступа в порты, принадлежащие Великобритании.

Именно сокращение доходов российской казны – так видится конечная цель нового санкционного пакета, вводимого Лондоном в оборот. Так по документу под действием ограничений оказывается 100 нефтяных судов, которые страхуются компаниями, не входящими в западную систему страховых фирм. Дополнительно в предстоящем 17-м пакете санкций Евросоюза будут перечислены еще 150 кораблей РФ.