Фильм является спин-оффом "Властелина колец".

Через два года должно выйти ответвление в основной линейке фильмов по знаменитой франшизе «Властелин колец». Речь идёт о фильме «Охота за Голлумом». О том, что 17 декабря на экранах кинотеатров будет премьера Rings: The Hunt for Gollum, рассказывается в публикации иностранного издания Deadline.

Сюжет фильма будет происходить во временных рамках между историей «Братства кольца». В новой ленте играть персонажа Голлума будет Энди Серкис, игравший данного мини-злодея в оригинальной трилогии. Помимо актерской игры, Серкис выступит и в роли режиссера-постановщика киноновинки. По сценарию Голлум будет таиться от эльфов и иных сказочных рас.









В качестве продюсеров задействованы Питер Джексон, выступивший режиссером в основной трилогии, так и Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, аналогично отметившиеся в первых фильмах серии.

О том, что наиболее вероятно в картине примет участие актер Иэн Маккелен, воплотивший на экране узнаваемый образ доброго волшебника Гэндальфа, рассказал сам исполнитель в формате размытого намека.

Отметим, что часто фанаты франшизы в своей среде называют предстоящий фильм сиквелом, так как в 2009 году 40-минутное кино под аналогичным названием «Охота за Голлумом» было снято. Но по ряду причин в кинотеатральный прокат оно допущено не было. Фильм за месяц посмотрели порядка 2 млн. раз.