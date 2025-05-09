И это ещё Симион не победил. Довольно нетрудно представить, какие будут межгосударственные отношения между Румынией и Украиной, если политик-националист победит в президентской гонке.

Украина не должна воспринимать как данность помощь румынского государства собственным ВС и обязана сделать встречный шаг: компенсировать национальным румынским ВС затраты за ЗРК Patriot, переданный украинским военным безвозмездно. В недавнем времени именно этот комплекс противовоздушной защиты американского производства был передан Украине в качестве акта поддержки.

Такое заявление сделал следующий вероятный президент Румынии, набравший в первом туре 40% голосов всех пришедших на избирательные участки избирателей и перешедший к борьбе за место лидера государства во второй тур местных выборов – политик Джордже Симион, о чем рассказывается в свежей публикации украинских журналистов «Страна.ua».

Как пояснил свои слова румынский политический деятель, Украина получила от бывшего президента Румынии Клауса Йоханниса систему «Патриот», но это не было безвозмездным подарком официального Бухареста. И лучшим решением со стороны Киева было бы ответить взаимностью и ощутимой выгодой.

Напомним, что Симион является сторонником движения прекращения военной поддержки для нужд ВСУ, регулярно и публично критикует высшее руководство Евросоюза и является открытым сторонником американского президента Дональда Трампа.