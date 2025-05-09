Это решение рассматривается как шаг, который должен предшествовать переговорам между Вашингтоном и Пекином.

Американский президент близок к снижению заградительных внешнеторговых барьеров на китайскую продукцию с текущих 145% до будущих 50%. Причем понижение сверхвысоких пошлин может состояться уже на следующей рабочей семидневке, рассказывается в свежей публикации издания New York Post, чьи корреспонденты провели ряд бесед с неназванными чиновниками из действующей вашингтонской администрации.

Известно и о том, что в швейцарской республике обе заинтересованные стороны приступят к торговым переговорам. Речь идёт о встрече переговорщиков от Соединенных Штатов и КНР. И в качестве жеста доброй воли в момент действия переговоров Трамп выразил намерение резко снизить цифры пошлин.

Достаточно подчеркнуть мнение ряда независимых зарубежных экспертов по макроэкономике, заявивших в ходе общего мнения, что Трамп и его команда по итогу так и не увидели встречных шагов от крупнейших экономик мира, которые находились в рамках внешнеторговых отношений со Штатами в максимальном профиците. Никто из них не пошел навстречу Трампу, а лишь объявил о своей готовности эффективно противостоять экономическому давлению США. Отсюда и желание Вашингтона изменить свою позицию, пока ещё не слишком поздно.

Сам иностранный 79-летний политик подтвердил новость, публично озвучив своё намерение.

Как пояснил глава Белого дома, текущие пошлины находятся на уровне 145%, но Трамп заявил, что пошлины уменьшатся. И, как надеется руководитель Североамериканского государства, он увидит очень хорошие отношения между двумя странами.