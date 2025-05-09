Отечественный комплекс может работать сразу с несколькими высокоскоростными целями, эффективно перехватывать как крылатые ракеты, так и баллистические.

Для перехвата ударов пакистанских вооруженных сил индийские подразделения ПВО применили ЗРК С-400 «Триумф», проданные Индии Россией. Об этом рассказывают журналисты издания The Hindustan Times, ссылаясь в материале на анонимную беседу с представителями национального оборонного ведомства.

Согласно комментариям военных чиновников, отказавшихся раскрывать для публики свою личность, индийские подразделения ПВО применили отечественный комплекс ПВО С-400 «Триумф» и управляемые высокоскоростные боеприпасы «Акаш», изготавливаемые внутри Индии. И, как рассказали корреспонденты, национальные ВС активно задействовали и системы противодействия беспилотной угрозе, как и запускали комплексы РЭБ.

В качестве «радиоэлектронных глаз» на поле боя и контроля над ракетами, снарядами и дронами оппонента в ВС Индии использовали широкую сеть радаров и систем наблюдения, каждый компонент и отдельный модуль в которой тесно связан между собой.

Одновременно для выбивания противостоящей ПВО в лице пакистанских ВС со стороны Индии применялся беспилотник Harop, имеющий двойное назначение. Данный дрон умеет успешно выполнять как разведывательные миссии, так и воздействовать на наземные силы, используя управляемое ракетное или бомбовое вооружение – всё зависит от оснащения БПЛА.

Напомним, что в ночь на 7 мая военные власти Индии дали старт военной операции «Синдур».