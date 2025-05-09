Несложно догадаться, что это может быть внешнеполитический реверанс от католической церкви в сторону Дональда Трампа.

Кардиналы смогли согласовать следующего главу католической церкви. Так новым руководителем одной из ветвей христианства стал Роберт Фрэнсис Прево. Последний, стал новым Папой Римским под именем Льва XIV.

Что интересно, 69-летний кардинал не был утвержден с первого раза: высшего руководителя католиков удалось избрать только в рамках 4-раундового голосования и заседания Конклава на протяжении 48 часов, о чем указывается в иностранных медиа.

По сведениям источника, на май 2025 года Прево руководил Дикастерией епископов и был главой Папской комиссии по Латинской Америке. Об этом рассказывается в свежей публикации Corriere Della Serra.

Ранее иностранные журналисты выпустили новостной материал, в котором указали, что участвовавшие в конклаве высшие церковные иерархи оказались неспособны согласовать папу в первом туре. И из-за этого труба, расположенная на крыше Сикстинской капеллы, выпускала черный дым.