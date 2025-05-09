Кардиналы смогли согласовать следующего главу католической церкви. Так новым руководителем одной из ветвей христианства стал Роберт Фрэнсис Прево. Последний, стал новым Папой Римским под именем Льва XIV.
Что интересно, 69-летний кардинал не был утвержден с первого раза: высшего руководителя католиков удалось избрать только в рамках 4-раундового голосования и заседания Конклава на протяжении 48 часов, о чем указывается в иностранных медиа.
По сведениям источника, на май 2025 года Прево руководил Дикастерией епископов и был главой Папской комиссии по Латинской Америке. Об этом рассказывается в свежей публикации Corriere Della Serra.
Ранее иностранные журналисты выпустили новостной материал, в котором указали, что участвовавшие в конклаве высшие церковные иерархи оказались неспособны согласовать папу в первом туре. И из-за этого труба, расположенная на крыше Сикстинской капеллы, выпускала черный дым.